Von der Leyen sagte in einer ersten Reaktion: "Ich fühle mich geehrt und überwältigt." In dem knappen Wahlergebnis sehe sie kein Problem: "In der Demokratie ist die Mehrheit die Mehrheit." Es sei gelungen, eine pro-europäische Mehrheit zu formieren. Vor zwei Wochen, direkt nach ihrer Nominierung durch die Staats- und Regierungschefs, hätte sie vermutlich noch keine Mehrheit gehabt. Zugleich appellierte sie an alle, für ein geeintes und starkes Europa konstruktiv zusammen zu arbeiten.