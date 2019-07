Ursula von der Leyen ist als Präsidentin der Europäischen Kommission bestätigt worden. Die CDU-Politikerin errang am Dienstagabend im Europaparlament 383 Stimmen und damit die nötige absolute Mehrheit der 747 Abgeordneten, wie Parlamentspräsident David Sassoli mitteilte. 327 Abgeordnete stimmten gegen die bisherige BUndesverteidigungsministerin. Die Deutsche kann damit am 1. November die Nachfolge des Luxemburgers Jean-Claude Juncker antreten.

So kündigten die Sozialdemokraten an, mehrheitlich für von der Leyen stimmen zu wollen. Lediglich die 16 deutschen SPD-Abgeordneten in der Fraktion hatten angekündigt, die CDU-Politikerin nicht wählen zu wollen. Bei den Liberalen gab es bei einer Probeabstimmung am Nachmittag nur einzelne Gegenstimmen.