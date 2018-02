Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat der irakischen Regierung weitere Militärhilfe in Aussicht gestellt. Bei einem Besuch in Bagdad traf von der Leyen unter anderem den irakischen Präsidenten Fuad Massum, Premier Haider al-Abadi sowie Vertreter des Militärs.

Nach dem Sieg gegen die Terrormiliz IS muss sich von der Leyen zufolge das "künftige Engagement der Bundeswehr an den Bedarfen des gesamten Irak ausrichten". Bislang liegt der Schwerpunkt bei den Kurden im Nordirak.

Von der Leyen betonte, die Islamisten seien sind zwar aus der Fläche vertrieben worden, verübten aber mit einer Art Guerilla-Taktik weiterhin Anschläge. Am Samstagabend reiste von der Leyen dann zu einem Truppenbesuch nach Erbil. Die CDU-Politikerin wollte die dort stationierten deutschen Soldaten besuchen und sich über die aktuelle Lage im Kampf gegen den IS informieren. Die Mandate der Bundeswehr in Syrien und im Irak laufen nur noch bis Ende März . Es sind bis zu 150 deutsche Soldaten zur Ausbildung kurdischer Peschmerga nahe Erbil stationiert, der Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan.

Der irakische Präsident Massum empfängt am 10. Februar in Bagdad Bundesverteidigungsministerin von der Leyen. Bildrechte: dpa

Politisch heikel für die Bundeswehr ist im Irak zudem der schwelende Konflikt zwischen Zentralregierung und den Kurden. Deutschland ist mit beiden verbündet und unterstützt beide Seiten im Kampf gegen den IS.



Ende September hatten die Kurden in einem Unabhängigkeitsreferendum für eine Abspaltung ihrer Region gestimmt. Die Zentralregierung griff in der Folge hart durch und rückte in kurdische Gebiete vor. Die Lage hat sich zwar beruhigt, ist aber immer noch angespannt.