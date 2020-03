Biden gewann am Diestag in mindestens vier von sechs Bundesstaaten - neben Idaho auch in Michigan, Mississippi und Missouri. Als wegweisend wird dabei sein Erfolg im Industriestaat Michigan im Mittleren Westen gesehen. Dort geht es um die Stimmen von 125 Delegierten. Der gemäßigte Biden konnte damit seine Siegesserie vom "Super Tuesday" in der vergangenen Woche fortsetzen und den Vorsprung vor Sanders ausbauen.