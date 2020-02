Auch wenn Iowa zahlenmäßig eine untergeordnete Rolle im Kampf ums Weiße Haus spielt, kommt ihm doch eine wichtige Signalwirkung zu. Bei den vergangenen fünf Vorwahlen war der Gewinner in Iowa am Ende der Kandidat der Demokraten für die Präsidentenwahl.



Die große Bedeutung Iowas ist nicht unumstritten. In dem Bundesstaat leben nur etwa drei Millionen Menschen, der Bundesstaat hat eine überwiegend weiße Bevölkerung und ist landwirtschaftlich geprägt. Repräsentativ für die USA ist er damit nicht.



Die US-Vorwahlen werden schon in der nächsten Woche im nordöstlichen Bundesstaat New Hampshire fortgesetzt.