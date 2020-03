Die Vorwahlen im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten am "Super Tuesday" haben begonnen. Die ersten Wahllokale öffneten am Dienstagmorgen um 6 Uhr Ortszeit im Bundesstaat Virginia an der Ostküste der USA.

Einer der wichtigsten Tage im Vorwahlkampf

Bernie Sanders liegt im Rennen vorn