Terroranschläge in Paris 2015 Frankreich verurteilt Trump-Äußerungen

30.000 Menschen sterben im Jahr in den USA durch Waffengewalt. Doch Präsident Trump ist überzeugt davon, dass Schusswaffen ein Land sicherer machen. Gäbe es etwa in Frankreich mehr Schusswaffen, hätten die Terroranschläge vom November 2015 gestoppt werden können, so der US-Präsident in einer Rede am Freitag. Jetzt kommt deutlicher Widerspruch aus Paris.