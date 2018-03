Kämpfer in Rakka: Kriege wie der in Syrien befeuern den weltweiten Waffenhandel - und umgedreht.

Untersuchung Handel mit Waffen nimmt weltweit zu

In Zeiten politischer Spannungen werden wieder mehr Waffen gehandelt. Fast jede dritte Waffe geht in den Mittleren Osten. Deutschland senkt seine Rüstungsexporte dem Friedensforschungsinstituts Sipri zufolge zwar insgesamt - verkauft aber auch deutlich mehr in das Krisengebiet.