Die USA wollen die Ukraine mit Waffen beliefern. Das US-Außenministerium erklärte am Freitag, man wolle dem Land dabei helfen, seine territoriale Integrität zu verteidigen. Die Unterstützung sei rein "defensiver Natur". Offen blieb, um welche Waffen es sich handelt. Der US-Sender ABC berichtete unter Berufung auf Insider, dass Panzerabwehrraketen an Kiew verkauft werden sollen. In den vergangenen Jahren hatten die USA der Kiewer Regierung sogenannte nicht-tödliche Ausrüstung geliefert wie militärische Kleidung oder Nachtsicht-Geräte. Eine Waffenlieferung müsste vom Kongress noch genehmigt werden. Die Zustimmung gilt hier als sicher. Seit Jahren fordern sowohl republikanische als auch demokratische US-Politiker eine solchen Verkauf.

Seit drei Jahren drängt auch der ukrainische Präsident Petro Poroschenko in Washington auf eine solche militärische Unterstützung. Im September ging es bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump um das Thema. Schon der frühere US-Präsident Barack Obama hatte Waffenlieferungen erwogen, sie aber schließlich abgelehnt. Deutsche Politiker, wie der Grünen-Abgeordnete Jürgen Trittin, hatten in der Vergangenheit eine solche Entscheidung als "gefährlichen Schritt" kritisiert, der schnell eine weitere Eskalation nach sich ziehen könnte.

Die nun angestrebte Waffenlieferung dürfte die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den USA und Russland weiter verschärfen. In Teilen der Ostukraine bekämpfen sich seit mehr als drei Jahren Regierungseinheiten und von Separatisten, die von Moskau unterstützt werden. UN-Angaben zufolge sind im Militärkonflikt mehr als 10.000 Menschen getötet worden.



Ein 2015 vereinbarter Friedensplan wurde bisher nur in Ansätzen umgesetzt. Die beiden Seiten hatten sich am Mittwoch auf eine Waffenruhe über die Weihnachts- und Silvesterfeiertage geeinigt. Allerdings hat es in der Vergangenheit mehr als ein Dutzend derartiger Vereinbarungen gebeben, von denen keine lang gehalten hat.