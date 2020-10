Die am Samstag vereinbarte Waffenruhe in der umkämpften Region Berg-Karabach hat offenbar nicht lange gehalten. Schon kurz darauf soll es wieder Auseinandersetzungen gegeben haben. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden mehrfach Explosionen in Berg-Karabach gemeldet. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP war die Hauptstadt Stepanakert betroffen.