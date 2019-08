Russland begrüßte die "Entscheidung der syrischen Regierung, eine Waffenruhe zu erlassen", zitierte die Nachrichtenagentur Interfax den russischen Syriengesandten Alexander Lawrentjew am ersten Tag der neuen Syrien-Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Nursultan. In Nursultan finden derzeit Syrien-Verhandlungen mit Vertretern Russlands, der Türkei und des Iran statt.

Das Gebiet rund um die Stadt Idlib wird von der Al-Kaida-nahen Miliz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) dominiert. Russland als Verbündeter der syrischen Regierung und die Türkei als Unterstützer der Aufständischen hatten sich im vergangenen September im russischen Schwarzmeerort Sotschi darauf geeinigt, eine 15 bis 20 Kilometer breite Pufferzone in der Region einzurichten. So sollte eine Regierungsoffensive abgewendet werden.

UN-Generalsekretär António Guterres hatte daher am Donnerstag eine Untersuchung der Zerstörungen von Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen in der Region Idlib angeordnet. Eine interne Kommission werde die Fakten zusammentragen und Bericht erstatten, teilte Guterres in New York mit.