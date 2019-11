Im Gazastreifen ist es nach einer laut Medienberichten von Ägypten vermittelten Waffenruhe am Donnerstagmorgen weitgehend ruhig geblieben. Der Sprecher der palästinensischen Extremistengruppe Islamischer Dschihad, Mussab al-Braim, sagte, die Waffenruhe sei seit 4 Uhr in Kraft. Ein Vertreter Ägyptens bestätigte die Vereinbarung.

Der UN-Nahostgesandte Nikolai Mladenov rief auf Twitter alle Beteiligten zu "maximaler Zurückhaltung" auf. "Ägypten und die UN haben hart daran gearbeitet, um zu verhindern, dass die gefährlichste Eskalation in und um Gaza zu einem Krieg führt. Die kommenden Stunden und Tage werden entscheidend sein."

Die schwersten gegenseitigen Angriffe seit Monaten hatten am Dienstag begonnen, als Israel Abu al-Atta, einen Befehlshaber der Organisation "Islamischer Dschihad" im Gazastreifen, tötete. Auch seine Frau kam bei dem Angriff in der Nacht zu Dienstag ums Leben. Israel griff anschließend dutzende weitere Ziele des Islamischen Dschihad im Gazastreifen an. Mehr als 360 Raketen wurden danach nach Israel abgefeuert.