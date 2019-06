Auszählungen in einem türkischen Wahllokal. (Symbolbild)

Auszählungen in einem türkischen Wahllokal. (Symbolbild)

Auszählungen in einem türkischen Wahllokal. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Oberbürgermeisterwahl in Istanbul Oppositionskandidat könnte erneut gewinnen

Hauptinhalt

In der Türkei geht der Wahlkampf um die die Oberbürgermeisterwahl in Istanbul in die letzte Phase. Umfragen sehen bei der Abstimmung den Oppositionskandidaten Ekrem Imamoglu vorn. Der hatte die Wahl schon einmal knapp gewonnen.

von Christian Buttkereit, ARD-Studio Istanbul