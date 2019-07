Obwohl von der Leyen die Kompromisskandidatin der EU-Staats- und Regierungschefs ist, gilt ihre Wahl durch die EU-Abgeordneten keineswegs als sicher. Selbst in ihrer Hausmacht, der 182 Abgeordnete starken konservativen Fraktion der Europäischen Volkspartei, können einzelne Abweichler nicht ausgeschlossen werden. Immerhin sollte der Spitzenjob ursprünglich an EVP-Fraktionschef Manfred Weber gehen.

Die Liberalen im Europaparlament, vertreten durch die 108 Abgeordneten der Fraktion Renew Europe (RE), erklärten, von der Leyen habe "einen positiven Eindruck hinterlassen". Sie fordern aber, dass die liberale Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager in der neuen Kommission einen herausgehobenen Status bekommt.

Auch die liberale Spitzenkandidatin Vestager wird kaum noch einmal zum Zug kommen. Bildrechte: dpa

Sollte von der Leyen bei der Abstimmung am Dienstagabend scheitern, müssen die Abgeordneten des EU-Parlaments innerhalb eines Monats einen neuen Kandidaten vorschlagen. Dass die EU-Spitzenkandidaten Weber, Timmermans und Vestager noch einmal zum Zug kommen, gilt dabei als kaum wahrscheinlich.



Auch dass das durch die Staats- und Regierungschefs ausgehandelte Personalpaket noch einmal neu geschnürt wird, gilt als schwierig. So ist der neue sozialdemokratische Parlamentspräsident, der Italiener David Sassoli, bereits im Amt. In jedem Falle wird die EVP als stärkste Fraktion darauf bestehen, dass der neue Kandidat für das Amt des Kommissionspräsidenten auch ein Konservativer ist.