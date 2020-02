Parlamentswahl in Irland Enges Rennen zwischen drei Parteien

Keine der großen Parteien in Irland hat nach der Parlamentswahl am Samstag Aussichten auf eine eigene Mehrheit. Eine Koalition mit der linksgerichteten Sinn Fein, die an Stimmen gewinnen konnte, schließen beide bürgerlichen Parteien aus. Damit steht dem Land eine schwierige Regierungsbildung bevor.