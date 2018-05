Es scheint ein geradezu aberwitziger Plan zu sein: Den rückständigen Balkan mit all seiner Korruption, mit seinen teils mafiösen Strukturen, mit seinen Drogen-Anbaugebieten, mit seinen teils noch immer verfeindeten Volksgruppen bald in die EU zu holen. Sind die etwa alle verrückt geworden? fragt sich mancher ... "Nein", lächelt Dusan Reljic. Der Politikwissenschaftler leitet das Brüsseler Büro der Stiftung Wissenschaft und Politik: Es gehe um Wichtigeres, sagt er. Darum, Frieden mitten in Europa zu erhalten:

Nicht in Kandahar oder Mali wird die Sicherheit der EU tatsächlich garantiert, sondern dort, wo es den größten bewaffneten Konflikt nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa gegeben hat. Damals starben schließlich mehr als 150.000 Menschen. Dusan Reljic | Stiftung Wissenschaft und Politik

Fachkräfte wandern gen Westen ab

Seit dem Zerfall Jugoslawiens vor mehr als 25 Jahren übe die EU massiven Einfluss in der Region aus, argumentiert Balkan-Experte Reljic. Sie dränge die Staaten ständig zu demokratischen und marktwirtschaftlichen Reformen. Allein zum Beispiel 90 Prozent des Bankkapitals dort stamme aus Deutschland, Frankreich, Italien oder Österreich. Trotzdem ist das tägliche Leben auf dem Balkan noch immer meilenweit vom westeuropäischen Standard entfernt. Die Konsequenz: Junge, gut ausgebildete Menschen verlassen weiter in Scharen ihre Heimat. Zurück bleiben in den Balkanstaaten die Alten und die, die auf Grund ihrer Ausbildung im Westen keine Chance haben. Es drehe sich eine Spirale nach unten: Ohne Fachkräfte keine Entwicklung, ohne Entwicklung kein wirtschaftlicher und politischer Aufbruch.

Beispielhaft: Bulgarien und Rumänien

Ohne Aufbruch weiter Abwanderung in den Westen und damit Niedriglohn-Konkurrenz bei uns. Wie sich solch ein Trend aber umkehren lasse, könne man mittlerweile in Rumänien und Bulgarien beobachten. Deren Beitritt zur EU war ja auch hoch umstritten: "Von allen öffentlichen Investitionen in Rumänien kommt etwa die Hälfte aus den Strukturfonds der EU. Das hat zu einem schnelleren Wirtschaftswachstum geführt, das hat auch die Auswanderung verlangsamt und das stabilisiert diese Länder letztlich. Denn: Ohne eine Mittelschicht, also ohne eine Bevölkerungsgruppe, die besser verdient und deren Kinder die Aussicht haben besser zu leben, wird es nirgendwo eine Stabilisierung geben. Auch nicht in Südosteuropa."

Kampf gegen korrupte Strukturen

Dusan Reljic von der Stiftung Wissenschaft und Politik sagt: "Wir haben doch keine andere Wahl. Wir können warten, die auf dem Balkan machen lassen und immer mal wieder mahnende Worte sprechen: Tut was gegen Korruption, gegen Drogen-Anbau oder gegen mafiöse Strukturen. Oder wir wagen rechtzeitig den Sprung, bevor uns der Laden um die Ohren fliegt:

Der Westbalkan hat derzeit 3,5 Prozent der Bevölkerung der EU. Weder finanziell noch politisch ist das ein großes Problem für die Europäische Union. Dusan Reljic | Stiftung Wissenschaft und Politik

