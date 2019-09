Dass es so schnell aufgekocht ist, das überrascht durchaus einige Beobachter: Dass man aus einer relativ apathischen Stimmung Anfang des Jahres dann doch so schnell zu so riesigen Massenprotesten gekommen ist. Die darunter liegende Unzufriedenheit überrascht aber nur sehr wenige, die sich intensiv mit Hongkong beschäftigen. Diese Grundunzufriedenheit mit der weiteren Einschränkung von Rechten und Autonomie, die gab es seit 2014 durchgängig und nimmt stetig zu. Das einzige, was mich wirklich überrascht, ist, dass es relativ schnell gekommen ist.