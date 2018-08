"Unsere Vision ist der Europäische Raum der Freiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit." So steht es auf der Website der europäischen Agentur für Grenz- und Küstenwache, besser bekannt als Frontex. Um das zu garantieren, müsse man wissen, wer oder was über die Außengrenzen der EU kommen will, so die Logik der Agentur. Im Hauptquartier in Warschau arbeiten sechshundert Beschäftigte. Die zentrale Aufgabe von Frontex sei es die Grenzen zu beobachten, erklärt Bernd Kasparek. Er ist Migrationsforscher und promoviert über die Agentur:

"Frontex sagt auf jeden Fall, das alte Modell des Grenzschutzes, salopp gesagt: 'man steht da und schaut was passiert' muss abgelöst werden durch einen proaktiven Ansatz. Wir müssen schon vorher wissen, was passieren wird, damit wir 'eine Wettervorhersage für die Grenze' machen können. Dass wir sagen können, in dem Bereich werden solche und solche gefälschten Dokumente mehr genutzt werden, hier werden mehr Leute kommen."

Abstimmung mit den Mitgliedsstaaten

Die Agentur sammelt Daten über die Situation an den europäischen Außengrenzen. Diese Informationen dienten als Grundlage für Einsätze, erklärt Ewa Moncure, Pressesprecherin von Frontex:

Wenn wir sehen, dass eine bestimmte Grenzregion unter Druck gerät, wenn mehr Migranten die Grenze überqueren, sprechen wir mit den Mitgliedsstaaten, die für diese Grenzregion verantwortlich sind und überlegen, wie wir helfen können. Ewa Moncure Pressesprecherin Frontex

So würde bei allen anderen Mitgliedsstaaten angefragt, wie viele Beamte, Helikopter, Fahrzeuge oder andere Ausrüstungsgegenstände sie schicken könnten und ein Einsatzplan erstellt. Zudem würden die nationalen Behörden bei den Einsätzen unterstützt.

Mehr als 100 Deutsche im Einsatz

Laut dem Bundesinnenministerium agieren derzeit 109 Polizeibeamte aus Deutschland in Frontex-Missionen, darunter drei Beamte aus Thüringen. Sie arbeiten zwei Monate lang in Italien und Spanien als sogenannte Screening Experts, in Interviews sollen sie die Herkunft von Flüchtlingen ermitteln. Laut Pressesprecherin Moncure soll die Agentur demnächst eigene und von den Ländern unabhängige Einsatzkräfte erhalten.

Das darf Frontex

Vor zwei Jahren bekam Frontex ein neues Mandat. Seither kann die Agentur unter anderem Flüchtlinge abschieben. Und wenn ihre Analysen nahelegen, dass die europäischen Außengrenzen unter Druck geraten, kann Frontex in Ausnahmefällen sogar eigene Missionen durchführen - ohne Einverständnis des betroffenen Mitgliedsstaates. "Das neue Mandat erlaubt es uns, bis zum Europäischen Rat vorzudringen und von den Staatschefs die Erlaubnis für eine Mission zu erbitten. Früher waren wir handlungsunfähig, wenn ein Staat nicht mit uns kooperieren wollte."

Kontakt zu Drittstaaten managen

Früher hatten Länder wie Griechenland oder Italien die alleinige Verantwortung für ihren Teil der Außengrenzen. Nun tragen Frontex und die Länder die Verantwortung gemeinsam. Wobei gerade die Sache mit der Verantwortung schwierig sei, sagt Stefan Keßler vom Jesuiten-Flüchtlingsdienst Deutschland. Er sitzt gleichzeitig einem unabhängigen Gremium vor, das Frontex in Menschenrechtsfragen beraten soll. "Frontex soll verstärkt die Kooperation mit Drittstaaten wie der Türkei oder Niger organisieren. Wer ist verantwortlich, wenn an der Grenze dieses Drittstaates beim Versuch die Grenze zu überschreiten jemand zusammengeschlagen wird. Es ist nirgendwo klar festgelegt: wer ist für eine bestimmte Menschenrechtsverletzung verantwortlich, insbesondere gegenüber dem Opfer."