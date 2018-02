Offizieller Name der Weißhelme (englisch: White Helmets) ist Syrischer Zivilschutz (Syria Civil Defence/SCD). Die Hilfsorganisation wird von westlichen Staaten und durch Spenden finanziert. Ihre freiwilligen Helfer mit den namensgebenden weißen Schutzhelmen sind vor allem in den von Oppositionskräften kontrollierten Gebieten aktiv. Erklärtes Ziel ist zugleich die Dokumentation von Kriegsverbrechen des Assad-Regimes.

Der Aufbau der Organisation seit 2012 wurde vom britischen Außenministerium unterstützt. Ein früherer britischer Armeeoffizier zog dabei die Fäden. Er arbeitete auch für die UNO und für private Sicherheitsdienste. Großbritannien zahlte Millionensummen für die Schulung und Ausrüstung der Mitglieder. Weitere Geldgeber sind die USA, Kanada, Deutschland, Dänemark und Japan. Außerdem werden Spenden gesammelt. Die Organisation hat Stützpunkte in London und Istanbul.

Im Visier russischer Bomber

Chef des Syrischen Zivilschutzes ist Raed Saleh, ein 35-jähriger Syrer aus der Region Idlib. Nach eigenen Angaben arbeiteten 2016 rund 2.850 Freiwillige in mehr als 100 Stationen in verschiedenen syrischen Provinzen für die Organisation. Seit Beginn ihrer Tätigkeit 2013 wurden nach Angaben der Weißhelme insgesamt 218 Mitarbeiter in Syrien getötet und 500 weitere verletzt.

Zivilschutzarbeiter bei der Versorgung eines Verwundeten nach Luftangriffen in dem Rebellengebiet Ghuta Bildrechte: dpa Die Weißhelme haben der syrischen Regierung und Russland wiederholt vorgeworfen, ihre Arbeit zu behindern und sie teils gezielt zu bekämpfen. So sollen im Herbst 2016 Zentren der Organisation um Aleppo gezielt von russischen Kampfjets bombardiert worden sein.



Im August 2017 wurden in der syrischen Provinz Idlib mehrere Mitarbeiter der Weißhelme bei einem Angriff getötet. Der Angriff wurde vom Auswärtigen Amt scharf verurteilt.

Helfer der Islamisten?

Die Arbeit der Weißhelme in den Rebellengebieten und die damit einhergehende Nähe zu islamistischen Gruppen wird vor allem von der Assad-Regierung und ihrem Verbündeten Russland immer wieder heftig kritisiert. Sie behaupten, bei den Weißhelmen handle es sich um eine westliche PR-Kampagne und IS-Sympathisanten. Die Authentizität ihrer Videoaufnahmen und Fotos von der Arbeit der Hilfsorganisation in Frage stellt die Assad-Regierung und ihre Verbündeten immer wieder in Frage.

Doch vom Auswärtigen Amt heißt es: Die Weißhelme haben als humanitäre Ersthelfer seit 2013 mehr als 90.000 Menschen aus den Trümmern von Häusern geborgen, oft nach Luftangriffen des syrischen Regimes. Die Organisation sei ein Symbol der Hoffnung und der Zivilcourage.

Auch die aktive Öffentlichkeitsarbeit der Weißhelme in den sozialen Medien und der Presse wird von russischen Medien als Beweis für die Propagandafunktion angeführt. Die Hilfsorganisation hingegen verweist darauf, dass sie auf das Leiden der Zivilbevölkerung im syrischen Bürgerkrieg hinweist und damit zu Spenden motiviere.

Alternativer Nobelpreis

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier und Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault ehren Read al-Saleh mit dem deutsch-französischen Freundschaftspreis. Bildrechte: dpa 2016 galten die Weißhelme als Anwärter für den Friedensnobelpreis und bekamen den Alternativen Nobelpreis zugesprochen. Ole von Uexküll, Direktor der Stockholmer Right Livelihood Award Stiftung, würdigt die Arbeit der Weißhelme an diesem extremen Krisenherd als beispielhaft und beeindruckend. Zivilschutz-Direktor Raed Saleh nannte am Rande der UN-Generalversammlung den Preis eine internationale Anerkennung für freiwillige Rettungshelfer auf der ganzen Welt und für die Tapferkeit der Zivilbevölkerung in Syrien. Die Bundesregierung begrüßte die Auszeichnung und stockte ihre Fördergelder von vier Millionen auf sieben Millionen Euro auf.

In Ost-Ghuta droht Katastrophe wie in Aleppo

2018 meldeten sich die Weißhelme vor allem aus der Rebellenhochburg Ost-Ghuta östlich von Damaskus. Bei der Offensive der Regierungstruppen wurden nach Einschätzung der Hilfsorganisation hunderte Zivilisten getötet oder verletzt. Die Organisation warnte vor einer ähnlich schlimmen humanitären Katastrophe wie Ende 2016 bei der Belagerung der Stadt Aleppo durch die Regierungstruppen.

Zuletzt Finanzsorgen