Bei der Parlamentswahl in Weißrussland (Belarus) hat die Opposition massive Unregelmäßigkeiten beklagt. Bis zum Nachmittag wurden mehr als 500 Unregelmäßigkeiten gemeldet. Die Opposition kritisierte, die Verantwortlichen in den Wahllokalen hätten vor allem die Zahl der Wähler höher angegeben als von Wahlbeobachtern gezählt. Menschenrechtler wurden nach eigenen Angaben aus den Wahllokalen vertrieben, in ihrer Arbeit als Wahlbeobachter behindert und am Fotografieren gehindert.