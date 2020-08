Beobachter waren von Anfang an davon ausgegangen, dass Lukaschenko seine Wiederwahl für eine sechste Amtszeit sicherstellen wird. Am Wahltag erklärte er, er werde nicht die "Kontrolle über die Lage verlieren". Zuvor hatte Zichanouskaja auf Wahlkampfveranstaltungen massiv an Zustimmung gewonnen. Die 37-Jährige trat für ihren von der Wahl ausgeschlossenen und verhafteten Mann an.

Lukaschenko gilt Kritikern als letzter Diktator Europas. Er hat damit gedroht, notfalls die Armee einzusetzen. Zum Wahltag verschärften die Behörden die Sicherheitsvorkehrungen massiv. In ganz Minsk waren Polizeipatrouillen zu sehen, Regierungsgebäude wurden mit Metallbarrieren abgeriegelt. Augenzeugen berichteten von gepanzerten Fahrzeugen und bewaffneten Soldaten an wichtigen Zufahrtsstraßen. Einwohner berichteten von Problemen, auf die Internetseiten unabhängiger Medien zuzugreifen. Am Sonnabend wurde Zichanouskajas Wahlkampfleiterin Maria Moros festgenommen. Ebenfalls am Sonnabend wurde Zichanouskajas Mitstreiterin Maria Kolesnikowa kurzzeitig festgenommen. Eine weitere politische Verbündete, Weronika Zepkalo, flüchtete am Sonntag vorsichtshalber nach Russland.