Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat die EU-Staaten bei einem Besuch in Brüssel zu einer Anerkennung eines palästinensischen Staates aufgefordert.

Eine schnelle Anerkennung würde die Palästinenser ermutigen, "weiter an Frieden zu glauben", sagte Abbas am Montag bei einem Treffen mit den EU-Außenministern. "Wir versichern, dass es keinen Widerspruch zwischen der Anerkennung und der Wiederaufnahme von Verhandlungen gibt."

Die USA zeigen sich von dem Treffen in Brüssel unbeeindruckt und wollen schnell Tatsachen schaffen. Vizepräsident Mike Pence sagte am Montag in einer Rede vor dem israelischen Parlament, die US-Botschaft werde 2019 umziehen.