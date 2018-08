Trotz freundlichen Treffens Weiter Streit um Nordkoreas Atomprogramm

Pjöngjangs Außenminister hat an den Äußerungen Pompeos heftige Kritik geübt. Trotz "wohlwollender Maßnahmen" vonseiten Pjöngangs rufe Washington wieder lauter nach der Beibehaltung der Sanktionen, sagte Ri einer Mitteilung zufolge bei der Konferenz in Singapur. Die USA würden so "zum Alten zurückkehren, weit entfernt von dem Vorhaben ihres Führers".

Dieser so bezeichnete "Führer", US-Präsident Donald Trump, hält derweil Briefkontakt mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un. Eine US-Delegation habe am Samstag in Singapur ein Schreiben an den nordkoreanischen Außenminister übergeben, sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums.