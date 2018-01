Bei Protesten im Iran sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Wie das Staatsfernsehen berichtet, starben in der Stadt Tuyserkan im Westiran sechs Menschen durch Schüsse. In dem Ort hätten Maskierte an den Unruhen teilgenommen und öffentliche Gebäude angegriffen und in Brand gesetzt.



Zuvor hatte der Lokalpolitiker Hedajatollah Chademi berichtet, dass in der Stadt Iseh zwei Menschen durch Schüsse starben. Er wisse nicht, ob Polizisten oder Demonstranten die Schüsse abgefeuert hätten. In der Stadt Dorud starben ein Jugendlicher und ein Mann, die von einem von Demonstranten gestohlenen Feuerwehrwagen überrollt wurden.