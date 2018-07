Rund 18.000 Wissenschaftler, Politiker und Aktivisten beraten ab heute auf der Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam über Wege zur Bekämpfung der Immunschwächekrankheit. Das weltweit größte Experten-Treffen zu HIV und Aids steht unter dem Motto "Barrieren durchbrechen – Brücken bauen".

Bis zum Freitag wollen die Teilnehmer der Fachkonferenz in der niederländischen Hauptstadt Wege zur besseren Behandlung und Strategien gegen die weitere Ausbreitung von Aids beraten. In diesem Jahr steht das Recht auf Zugang zu medizinischer Versorgung im Fokus der Welt-Aids-Konferenz.

Bill Clinton, Elton John und Prinz Harry

Zu den prominenten Rednern der Veranstaltung gehören unter anderem der frühere US-Präsident Bill Clinton, Poplegende Sir Elton John, Hollywood-Star Charlize Theron und der britische Prinz Harry. Der Enkel der Queen will in Amsterdam unter anderem junge Erwachsene aus Lesotho und Botswana treffen, die für HIV-Tests werben. Auch der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, wird in Amsterdam erwartet.

1,8 Millionen Neuinfektionen

In Deutschland sind nach Schätzungen der Deutschen Aidshilfe rund 90.000 Menschen mit HIV infiziert. Jährlich steckten sich etwa 3.100 Menschen in der Bundesrepublik neu mit dem HIV-Virus an.

Experten warnen vor Unterfinanzierung

Die UN hatten sich das Ende der Aids-Epidemie bis zum Jahr 2030 als Ziel gesetzt. Aids-Experten weltweit warnten im Vorfeld der Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam allerdings vor einer dramatischen Unterfinanzierung der weltweiten Anstrengungen zur Eindämmung der tödlichen Immunschwäche. Spenden und staatliche finanziellen Hilfen gingen zurück. Nach Angaben des Direktors des Anti-Aids-Programms der UN (UNAIDS), Michel Sidibe, fehlen bereits sieben Milliarden Euro an Hilfsgeldern.