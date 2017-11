Welthungerhilfe Die Ärmsten bekommen zu wenig

Tatsächlich kommt so der Welthungerhilfe zufolge weniger Geld bei den ärmsten Ländern der Welt an. Nur etwa ein Siebtel Geldes, dass Deutschland für Entwicklungshilfe ausgebe, gehe in die am wenigsten entwickelten Ländern wie Äthiopien, Kambodscha und Haiti. Am meisten Geld fließt den Zahlen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit zufolge nach Indien, China und Südafrika - also in Schwellenländer.