Nach Unruhen in Chile UN verlegen Klimagipfel nach Madrid

Die UN-Klimakonferenz findet in Madrid statt. Diese Entscheidung gab das Klimasekretariat der Vereinten Nationen (UNFCCC) am Freitag in Bonn bekannt. Die Konferenz, die das eigentliche Gastgeberland Chile zuvor wegen der politischen Unruhen im Land abgesagt hatte, werde wie geplant in der Zeit vom 2. bis 13. Dezember abgehalten.