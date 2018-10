Erderwärmung Weltklimarat fordert rasches Handeln

Der Weltklimarat der Vereinten Nationen hat einen entschlosseneren Kampf gegen die Erderwärmung angemahnt. In einem Sonderbericht, der in Südkorea vorgelegt wurde, erklärten die Wissenschaftler, es sei möglich, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.

Dafür seien allerdings "schnelle, weitreichende und beispiellose Änderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen" notwendig. Es gehe um Veränderungen in den Bereichen Energie, Industrie, Gebäude, Transport, in den Städten und auf dem Land.