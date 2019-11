Den Anfang machten am frühen Morgen Tausende Menschen in Australien. In Sydney versammelten sich Hunderte Schüler und Aktivisten vor der Zentrale der Regierungspartei. Die Demonstranten warfen Premierminister Scott Morrison und seiner Regierung vor, durch Untätigkeit in der Klimakrise mitverantwortlich zu sein für die schlimmen Buschbrände, die seit Wochen im Südosten Australiens wüteten. "Ihr verbrennt unsere Zukunft", stand auf einem Plakat.

Demos auch in Japan

Auch in Asien und der Pazifikregion folgten Demonstranten einem Protestaufruf der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg. In Japans Hauptstadt Tokio zogen hunderte Demonstranten durch den betriebsamen Stadtteil Shinjuku. Hintergrund des weltweiten Aktionstages ist die am Montag in Madrid beginnende UN-Klimakonferenz.

Aktionen in mehr als 500 deutschen Städten