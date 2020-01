Die politische Bedeutung des jährlichen Treffens in Davos ist umstritten. Das Forum nimmt für sich in Anspruch, mehrfach Lösungen in internationalen Konflikten angestoßen zu haben. Konkret nennt Schwab in einem Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung" das Treffen des griechischen und des türkischen Regierungschefs 1988 in Davos. Das habe "einen bewaffneten Konflikt wegen Erdölbohrungen verhinder[t], obwohl sie bereits teilmobil gemacht hatten." 1990 habe in seinem Büro "das wohl einzige Treffen der Chefs aller südafrikanischen Parteien" stattgefunden. Danach sei Nelson Mandela aus der Haft entlassen worden. Und schließlich verweist der Forumsgründer auf Hans-Dietrich Genscher, der im Februar 1987 in Davos als einer der ersten westlichen Spitzenpolitiker gefordert hatte, Gorbatschow eine Chance zu geben.