Am Dienstagmittag will US-Präsident Donald Trump auf dem Forum reden. Zu dem Treffen in den Schweizer Alpen werden auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie weitere rund 50 Staats- und Regierungschefs erwartet. Insgesamt haben sich bis Freitag rund 3.000 Vertreter von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft angekündigt, um über Themen wie Klimawandel, Handelskonflikte und Krisen wie etwa in Nahost zu diskutieren.