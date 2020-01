Greta Thunberg (Archivbild, Klimakonferenz in Madrid). Bildrechte: imago images/ZUMA Press

Eines der Hauptthemen soll der Klimawandel werden. Vor dem Treffen hatte das Weltwirtschaftsforum in seinem Jahresbericht erstmals als die fünf größten Risiken für die Menschheit ausschließlich Umweltprobleme aufgelistet.



Erwartet wird in Davos auch Greta Thunberg. Die Schwedin war bereits im letzten Jahr zu Gast. Damals rief die gerade 16 Jahre alt gewordene Schülerin der versammelten Elite ihr inzwischen auf vielen Demos zitiertes "Our house is on fire" zu. In einer kurzen Rede erklärte sie, sie wolle nicht, dass die Erwachsenen hoffnungsvoll seien, sie sollten vielmehr in Panik geraten, um dann endlich zu handeln.