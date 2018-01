Stillstand Verstopfte Straßen in Davos: Mehr als 3.000 Wirtschaftsbosse, Politiker und Wissenschaftler treffen sich in den kommenden Tagen in dem schweizer Nobelskiort. Auch zahlreiche Prominente wollen anreisen. Doch schon jetzt geht in Davos nichts mehr.



Darüber berichtet MDR AKTUELL auch im: Fernsehen | 23.01.2018 | 19:30 Uhr Bildrechte: MDR/André Berthold