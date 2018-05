Staatschef Recep Tayyip Erdogan hier bei einer Rede im Präsidentenpalast am 19. Mai 2018.

Staatschef Recep Tayyip Erdogan hier bei einer Rede im Präsidentenpalast am 19. Mai 2018. Bildrechte: Pool Presdential Press Service/AP/dpa

Türkei Erdogan ruft zu Devisentausch auf

Seit Jahresbeginn hat die türkische Lira stark an Wert eingebüßt. Den Abwärtstrend will Staatschef Erdogan stoppen und appelliert, dass seine Landsleute die Euro und Dollar unter ihrem Kopfkissen in die Landeswährung umzutauschen.