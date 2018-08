Die türkische Lira hat am Freitag enorm an Wert verloren: Der Kurs brach am Nachmittag zeitweise um 19 Prozent ein. Zwischenzeitlich kostete ein Dollar insgesamt 6,62 Lira und damit so viel wie noch nie. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump per Twitter angekündigt, er werde die Zölle für Stahl und Aluminium aus der Türkei verdoppeln. Sie sollten bei Stahl nun 20 Prozent betragen, bei Aluminium hingegen 50 Prozent. Gleichzeitig fügte Trump hinzu, die Beziehungen zur Türkei seien derzeit nicht gut.

Streit um festgenommenen Pastor

Der US-amerikanische Pastor Andrew Brunson steht in der Türkei unter Hausarrest. Bildrechte: dpa Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind durch die Inhaftierung des US-Pastor Andrew Brunson stark belastet. Der Geistliche war bereits vor anderthalb Jahren in der Türkei verhaftet worden. Ihm werden Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und zur Bewegung um den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen vorgeworfen. Die USA fordern die Freilassung von Brunson. Um den Druck zu verstärken, verhängten sie in der vorigen Woche Sanktionen gegen den türkischen Justiz- sowie den Innenminister. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan reagierte umgehend und verhängte Sanktionen gegen zwei US-Minister.

Türkei hält an Beziehungen zum Iran fest

Angeschlagen ist das Verhältnis zwischen den USA und der Türkei auch wegen den Streitigkeiten um den aufgekündigten Atomdeal mit dem Iran. In dieser Woche führten die USA wieder erste Sanktionen gegen die Führung in Teheran ein und kündigten an, wer mit dem Land im Nahen Osten Geschäfte mache, werde keine Geschäfte mit den Vereinigten Staaten machen. Vom türkischen Energieministerium hieß es in dieser Woche, man werde trotz der Sanktionen weiterhin sein Erdgas aus dem Iran beziehen. Man betreibe hier schließlich legitimen Handel.

Mehr Importe als Exporte

Doch nicht nur die politischen Streitigkeiten machen Ankara derzeit zu schaffen, das Land befindet sich inmitten einer Währungskrise. Die Lira verlor gegenüber dem Euro seit Januar mehr als ein Drittel an Wert, wenngleich die reinen Wachstumsdaten weiter gut sind. Im ersten Quartal dieses Jahres wurde ein Wirtschaftswachstum von 7,4 Prozent eingefahren. Doch seit geraumer Zeit importiert die Türkei mehr als sie exportiert. Die deutsche Wirtschafts-Förderagentur GTAI warnte unlängst vor der Gefahr einer "harten Landung" und einer Rezession. Die türkische Wirtschaft sei in einer "labilen Verfassung".

Erdogan gibt Zinslobby die Schuld