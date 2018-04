Die USA, Großbritannien und Frankreich hatten in der Nacht zum Samstag Luftangriffe auf mindestens drei Ziele in Syrien geflogen. Sie reagierten damit auf einen mutmaßlichen Giftgasangriff auf die Stadt Duma in der Nähe von Damaskus vor gut einer Woche.



Nach US-Angaben wurden Marschflugkörper auf eine Forschungseinrichtung des syrischen Militärs bei Damaskus sowie zwei Chemiewaffen-Depots in der Nähe von Homs abgefeuert.



Der Westen macht die syrische Regierung dafür verantwortlich. Syrien sowie Russland und der Iran weisen das zurück.