Münchner Sicherheitskonferenz Der Verlust des Westens und die "Alternative China"

"Westlessness" (frei übersetzt: Westlosigkeit) ist das Motto der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz (MSC). Gut 40 Staats- und Regierungschef sind zum als am wichtigsten geltenden Forum der internationalen Sicherheitspolitik gekommen. In einer Zeit in der der einstige "Global Player" – der Westen in Form einer Wertegemeinschaft vor allem aus USA und Europa – in einer Identitätskrise steckt. Längst ist nicht mehr klar, was diesen Westen ausmacht.

Welche Werte teilt der "Westen"?

Im diesjährigen Report der Sicherheitskonferenz heißt es, in den vergangenen Jahrzehnten sei die Antwort auf die Frage immer klar gewesen: "eine Zusage an eine freie Demokratie und die Menschenrechte, eine marktorientierte Wirtschaft und eine internationale Kooperation in internationalen Institutionen". Doch mittlerweile seien sich die westlichen Staaten nicht mehr so einig.