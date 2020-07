Indes gewährte das chinesische Staatsfernsehen einen seltenen Einblick in das Labor für gefährliche Krankheitserreger in Wuhan. In der Stadt waren im Dezember 2019 die ersten Covid-19-Fälle bekannt geworden. Der Beitrag zeigt kurze Sequenzen aus dem Labor des Instituts für Virologie. Direktor Yuan Zhiming versicherte, es habe "keine Unfälle mit Krankheitserregern oder Infektionen bei Menschen" gegeben.