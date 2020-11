Alarmierende Zahlen WHO warnt vor Ausbreitung der Masern

Jahrelang hat es große Fortschritte bei der Bekämpfung der Masern gegeben. Doch seit 2016 steigen die Fallzahlen wieder an. Auch die Todeszahlen schnellen in die Höhe. Besonders betroffen sind Kinder unter fünf Jahren in Entwicklungsländern. Die Weltgesundheitsorganisation WHO und das Kinderhilfswerk Unicef fürchten weitere Ausbrüche der Viruskrankheit – auch bedingt durch die Corona-Pandemie.