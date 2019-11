Das chemische Element Uran kommt in der Natur häufig vor, besonders unter der Erdoberfläche ist es reichlich vorhanden. Uran ist aber nicht gleich Uran, es kommt in unterschiedlichen "Isotopen" vor. D.h. in Atomen, deren chemische Eigenschaften gleich sind, deren Atomgewicht sich aber unterscheidet: Bei Uran sind das im Wesentlichen das schwerere Uran 238 und das etwas leichtere Uran 235. Nur Uran 235 kann als Brennstoff in Atomkraftwerken oder in Atombomben verwendet werden. Allerdings besteht natürliches Uran nur zu 0,7 Prozent aus Uran 235. Damit eine Kernreaktion überhaupt erst in Gang kommt, muss es angereicht werden.