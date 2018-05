Ex-Volkswagen-Chef Martin Winterkorn ist in den USA wegen Betruges und Mittäterschaft im Diesel-Abgasskandal angeklagt worden. Die US-Justiz wirft Winterkorn vor, Teil einer Verschwörung zum Verstoß gegen US-Umweltgesetze gewesen zu sein. Das geht aus einer Anklageschrift hervor, die das zuständige Bundesgericht in Detroit veröffentlicht hat. Die Anklage war schon im März geheim erhoben worden, wurde aber erst jetzt bekannt. Laut US-Justizminister Jeff Session handele sich um ein Komplott, das bis in die oberste Etage des VW-Konzerns reiche.

Im Falle einer Verurteilung drohen dem 70-Jährigen bis zu 25 Jahre Haft und eine Geldstrafe von maximal 275.000 Dollar. Aber solange Winterkorn in Deutschland bleibt, hat er nichts zu befürchten, weil die Bundesrepublik Staatsbürger nicht ausliefert. Aber trotzdem könnte es auch in Deutschland für ihn und weitere Manager ungemütlich werden. So ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen des Anfangsverdachts des Betruges und wegen Marktmanipulationen. Anleger haben bereits eine Schadenersatzsklage in Milliardenhöhe eingereicht, weil die VW-Aktie nach Bekanntwerden des Skandals auf Talfahrt ging. Sie werfen der Wolfsburger Konzernleitung vor, sie zu spät über den Ausmaß des Diesel-Skandals informiert zu haben. VW bestreitet das.