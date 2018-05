Nach dem Scheitern einer Regierung zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega steuert Italien auf Neuwahlen zu. Staatspräsident Sergio Mattarella beauftragte den Wirtschaftsexperten Carlo Cottarelli mit der Bildung einer Expertenregierung. Cottarelli sagte anschließend in Rom, es werde Neuwahlen geben. Der Termin hänge vom Verhalten des italienischen Parlaments ab.

Sollte das Parlament ihm für sein Programm einschließlich des Haushalts für das kommende Jahr das Vertrauen aussprechen, solle Anfang 2019 neu gewählt werden. Erhalte er das Vertrauen nicht, werde die Neuwahl "nach August" diesen Jahres passieren. Die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega kündigten bereits an, einer Regierung aus Technokraten im Parlament nicht zuzustimmen. Die Parteien haben in beiden Parlamentskammern die Mehrheit.

Die Allianz der beiden europakritischen Parteien Fünf Sterne und Lega war am Sonntag gescheitert. Staatspräsident Mattarella hatte sich geweigert, den Euro-Kritiker Paolo Savona zum Finanzminister zu ernennen. Lega und Fünf-Sterne-Bewegung bestanden aber auf Savona. Der als Ministerpräsident nominierte Guiseppe Conte gab daraufhin den Auftrag zur Regierungsbildung zurück . Lega-Chef Matteo Salvini nannte die Entscheidung von Präsident Matarella einen Angriff auf die Demokratie. Der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, machte die "Finanzlobby" und das Establishment für das Scheitern der Allianz mit der Lega verantwortlich.

Der Wirtschaftsexperte Carlo Cottarelli war von 2008 bis 2013 Direktor beim Internationalen Währungsfonds. Anschließend war er in Italien unter dem damaligen Ministerpräsidenten Enrico Letta als "Sparkommissar" tätig. Cottarelli hat bereits erklärt, dass Italien in der Euro-Zone bleiben soll. Mit seiner Personalie versucht Präsident Mattarella nach Ansicht von Experten, die Finanzmärkte zu beruhigen und das Vertrauen in Italien wieder herzustellen.