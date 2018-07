Die Nothilfen für Syrien kommen aus dem Haushalt des Auswärtigen Amtes und des Entwicklungsministeriums. Das Geld dient dazu, den unmittelbaren, dringenden Bedarf der notleidenden Bevölkerung zu decken – in Syrien, aber auch in den Flüchtlingslagern der Nachbarländer.

Damit die finanziellen Hilfen bedarfsgerecht eingesetzt werden, arbeitet Deutschland mit internationalen Organisationen zusammen, etwa dem Welternährungsprogramm und dem UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR. "Die machen vor Ort sehr wichtige Arbeit und bekommen von uns Gelder dafür. Wir haben aber zum Beispiel auch Geld an Unicef gegeben." Die würden dafür sorgen, dass Kinder Schulbildung erhalten.



Auch das Deutsche Rote Kreuz ist ein enger Partner des Auswärtigen Amtes bei der internationalen Katastrophenhilfe. Für die Zeit von 2016 bis 2019 hat das DRK eine Zuwendung von rund 30 Millionen Euro bekommen, um den Menschen in Syrien zu helfen. Ein Teil des Geldes werde für den Kauf von Hilfsgütern des täglichen Bedarfs eingesetzt, erklärt Christof Johnen, Leiter der Abteilung für internationale Zusammenarbeit beim DRK: "Das sind Seifen, manchmal auch Bekleidung oder Decken, viele Hygiene-Artikel. Also wirklich, was Menschen brauchen."