Zum ersten Jahrestag seines Amtsantritts haben in den USA Hunderttausende Menschen gegen Präsident Donald Trump demonstriert. Allein in Los Angeles beteiligten sich nach Angaben der Stadtverwaltung rund eine halbe Million Menschen am sogenannten "Women's March" (dt: "Marsch der Frauen"). In Chicago waren es nach Behördenangaben bis zu 300.000 Menschen, in New York 200.000.

Mit "Pussy Hats" gegen Pussy-Kommentar

Insgesamt demonstrierten am Sonnabend in mehr als 250 Städten Menschen für Frauenrechte und gegen frauenfeindliche Tendenzen bei Trump. Weitere Demonstrationen waren für Sonntag angekündigt, darunter auch in europäischen Städten wie Berlin. Viele der Frauen und ihrer männlichen Begleiter trugen pinkfarbene Strickmützen mit Katzenohren. Die sogenannten "Pussy Hats" sind eine Anspielung an herabwürdigende Aussagen Trumps über Frauen und waren bereits vergangenes Jahr Symbol der Proteste gegen ihn.

Im Wahlkampf hatte ein Video für Aufsehen gesorgt, in dem Trump sich für übergriffiges Verhalten gegen Frauen rühmte. Dabei verwendete er auch das englische Wort "pussy", das übersetzt "Katze" bedeutet und auch als vulgärer Ausdruck für das weibliche Geschlecht verwendet wird.

Kritik von Frauenrechtlern handelte sich Trump auch seit Amtsantritt an. So stoppte er die Förderung von Organisationen wie "Planned Parenthood" (dt: geplante Elternschaft"), die unter anderem Abtreibungen anbieten.

Trump betont Fortschritte für Frauen