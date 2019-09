Wong, der kurz vor seiner Abreise aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden war, hatte am Montagabend nach seiner Ankunft in Deutschland als Ehrengast an einem von der "Bild"-Zeitung organisierten Fest im Reichstagsgebäude teilgenommen und dort Maas gesprochen. Er forderte mehr Unterstützung für die Protestbewegung in Hongkong, die für Freiheit und freie Wahlen kämpfe. Die ehemalige britische Kronkolonie sei nun ein Bollwerk zwischen der freien Welt und der "Diktatur Chinas", sagte er. "Wenn wir in einem neuen Kalten Krieg sind, dann ist Hongkong das neue Berlin."