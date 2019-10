Wie die WTO am Mittwoch in Genf mitteilte, geht es um Zölle im Umfang von 7,5 Milliarden Dollar (6,9 Milliarden Euro) im Jahr. Das ist die höchste Summe, welche die WTO in ihrer 25-jährigen Geschichte je genehmigt hat. Gegen den WTO-Schlichterspruch kann keine Berufung mehr eingelegt werden.