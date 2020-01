Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bestätigte die Aussagen der chinesischen Behörden im Kern. Das China-Büro der WHO erklärte, die Volksrepublik verfüge über die Ressourcen, um einen solchen Krankheitsausbruch zu bewältigen. Das neue Virus müsse nun genauer untersucht werden in den kommenden Wochen.

Coronaviren unter dem Mikroskop Bildrechte: Center for Disease Control/epa/dpa

So gehört auch der SARS-Erreger zur Familie der Coronaviren. 2002 und 2003 starben an der Lungenkrankheit SARS weltweit rund 800 Menschen. Die SARS-Epidemie war damals von China ausgegangen. Die Staats- und Parteiführung ließ die eigene Bevölkerung und andere Staaten damals zunächst im Unklaren über das wahre Ausmaß der SARS-Epidemie. Das sorgt noch heute für Misstrauen, sowohl in China als auch in anderen asiatischen Staaten.



Dort wurden zum Teil die Vorsichtsmaßnahmen bei der Einreise verstärkt. Am Flughafen Singapur zum Beispiel werden Reisende aus China bei der Einreise gefragt, ob sie Krankheitssymptome haben, ebenso in Taiwan. Auch in der automom regierten chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong werden Reisende aus Festlandchina genau gecheckt. Der Zoll hat mobile Fiebermessstationen aufgestellt. Es gibt in Hongkong auch mehrere Patienten, die mit verdächtigen Symptomen behandelt werden. Bei keinem konnte das neue Corona-Virus aber nachgewiesen werden.