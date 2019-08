Die Online-Videoplattform Youtube hat 210 Kanäle gesperrt, die Stimmung gegen die Demokratiebewegung in Hongkong gemacht haben sollen.



Wie der Mutterkonzern Google am Donnerstag erklärte, war auf den Kanälen in koordinierter Art und Weise Videos zu den Protesten in Hongkong hochgeladen worden. Youtube selbst verwies in einem Blogeintrag vom Donnerstag indirekt auf China als Urheber.

Twitter spricht von koordinierter staatlicher Aktion

Auf einem Smartphone sind die Logos von Facebook, Twitter und YouTube zu sehen. Bildrechte: dpa Schon Twitter und Facebook hatten China zu Wochenbeginn vorgeworfen, eine Online-Manipulationskampagne gegen die Demokratiebewegung in Hongkong zu fahren. Beide Dienste zeigten Beispiele, in denen die Demonstranten in Hongkong als gewalttätig dargestellt wurden. Es gebe belastbare Hinweise, dass es sich dabei um eine koordinierte staatliche Aktion aus China gehandelt habe, hieß es von Twitter. Sowohl der Kurznachrichtendienst als auch Facecook sperrten daraufhin zahlreiche Nutzerkonten.

Worum geht es bei den Protesten?