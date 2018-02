Unionsfraktionschef Volker Kauder sieht auch nach der Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel das Verhältnis zur Türkei angespannt. Der CDU-Politiker sagte der "Rheinischen Post", mit der Haftentlassung seien nicht alle Probleme in den bilateralen Beziehungen ausgeräumt. Es gebe weitere Inhaftierte unter rechtsstaatlich fragwürdigen Bedingungen in türkischen Gefängnissen, darunter auch Deutsche .

Kauder zufolge bleibt auch die Lage der Menschenrechte und der Religionsfreiheit in der Türkei unbefriedigend. "Wir erwarten vor allem, dass sich die türkische Regierung mit Versuchen der Einflussnahme auf die in Deutschland lebenden türkischstämmigen Bürger auch in Zukunft zurückhält."