Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel ist eigenen Angaben zufolge während seiner Zeit in türkischer Haft gefoltert worden. In seiner Verteidigungsschrift, die er am Freitag dem Berliner Amtsgericht Tiergarten vorlegte, berichtet er von wiederholten Tritten, Schlägen und Drohungen.

Nach Angaben des in der Türkei wegen Volksverhetzung und Terrorpropaganda angeklagten Journalisten Yücel wurde er in seiner Haftzeit 2017 in dem türkischen Hochsicherheitsgefängnis Silivri neun Monate in Isolationshaft gefangen gehalten und mehrere Tage lang körperlich misshandelt und gedemütigt.

Physische und psychische Qualen

Yücels prangerte neben körperlicher auch seelische Folter an. Seine Sicherheit habe "allein in der Gewalt seiner Peiniger" gelegen. Die Wärter hätten ihn mit Müll verglichen und sexuell bedroht.

Während dieser Zeit seien alle im Gefängnis üblichen Abläufe außer Kraft gesetzt worden, schildert Yücel. Die Schikane sei auch vor den Kameras und aller Augen passiert. Der leitende Personal habe das offenbar gebilligt.

Mehrere Vollzugsbeamte hätten ihn schikaniert und als "Vaterlandsverräter" beschimpft. Sie seien auch in seine Zelle eingedrungen, wo es keine Kameras gebe. Dort hätten sie ihn geschlagen und getreten und weitere Gewalt angedroht.

Ich wurde im Gefängnis Silivri Nr. 9 drei Tage lang gefoltert. Womöglich auf direkte Veranlassung des türkischen Staatspräsidenten oder dessen engster Umgebung, auf jeden Fall aber infolge der Hetzkampagne, die er begonnen hatte und unter seiner Verantwortung. So oder so, der Hauptverantwortliche für die Folter, der ich ausgesetzt war, heißt Recep Tayyip Erdogan. Aus der ersten Aussage von Deniz Yücel zum Strafverfahren in der Türkei

Yücel: Habe bis zur Gerichtsverhandlung gewartet

In seiner Aussage sagte Yücel, er habe auch in seiner Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte "von der erlebten Folter berichtet". Ansonsten habe er darüber bislang nicht öffentlich gesprochen. "Denn der richtige Ort hierfür war die Gerichtsverhandlung."

Yücel war nach knapp einjähriger Untersuchungshaft im Februar 2018 freigekommen. Er verließ anschließend die Türkei, wo ihm bis zu 18 Jahre Gefängnis drohen. Der Prozess gegen ihn begann im Juni 2018 in seiner Abwesenheit.

Yücel: Keinerlei Beweise

Das Gericht in der Türkei hatte zugestimmt, dass Yücel im Rahmen der Rechtshilfe vor einem Richter in Deutschland aussagen kann. Yücel bezeichnet die Anklageschrift in seiner Verteidigung als "peinlich". Sie enthalte nichts, "das man einen 'Beweis' nennen könne".